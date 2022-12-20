انطلاق احتفالية «عيد العلم» في جامعة القاهرة بحضور وزراء ومحافظين

انطلقت فعاليات احتفالية عيد العلم السابع عشر بجامعة القاهرة، قبل قليل، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وعدد من المحافظين ورؤساء الجامعات والوزراء السابقين وعدد من العلماء.

وتأتي الاحتفالية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتكريم مجموعة من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عقد صباح اليوم، اجتماعًا مع اللجنة المنظمة لاحتفالية عيد العلم التي تقيمها الجامعة.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، كافة الترتيبات الخاصة باحتفالية عيد العلم لضمان خروجها بالوجه الأكمل الذي يليق باسم جامعة القاهرة وعراقتها وعلمائها الأجلاء، والهادفة إلى تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

الحفل الفني

وتتضمن الاحتفالية، حفلا فنيا سيشهده رئيس جامعة القاهرة وعدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجامعات المصرية السابقين والحاليين، وطلاب الجامعة، ويتضمن فقرات غنائية وموسيقية من ألحان الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بعنوان «سيمفونية عبد الوهاب».