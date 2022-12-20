محافظ سوهاج ونائبه يستقبلان 143 مواطنا لبحث مطالبهم وشكواهم

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، في مكتبه، اليوم، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج بشكل دوري الثلاثاء من كل أسبوع، بحضور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، والدكتور الطاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

بحث شكاوى المواطنين

كما التقى أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، عددا آخر من المواطنين، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام محافظة سوهاج اليوم 143 مواطنا، وتنوعت طلباتهم بين علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش تكافل وكرامة، وطلبات لذوي الإعاقة للحصول على كراسي متحركة، وأجهزة تعويضية، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة .

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

تلبية طلبات أهالي سوهاج

ووجه المحافظ باصطحاب بعض الحالات إلى مديريات القوى العاملة، والصحة، والتربية والتعليم، لتلبية مطالبهم، فيما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببحث بعض الطلبات، وتوفير إعانات عاجلة لبعض الطلبات الأخرى.