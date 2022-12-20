الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا في 14 محافظة.. بينها البحيرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا، حيث تشهد بعض المحافظات سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تترواح نسبتها ما بين 30 إلى 50%، تمتد إلى القاهرة الكبرى، كما شهدت اليوم عدة محافظات بينها «الإسكندرية، مطروح، البحيرة» سقوط أمطار متوسطة على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا، تشير التوقعات إلى هطولها في محافظات القاهرة والجيزة، وذلك بنسبة 30% على مدار اليوم.

كما تشهد محافظات «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية» سقوط أمطار غدا الأربعاء بنسبة 30% وتكون خفيفة إلى متوسطة، فيما تشهد «مطروح، البحيرة، الإسكندرية» سقوط أمطار تصل إلى 50% على فترات متفاوتة خلال اليوم.

بينما تشهد محافظات «بورسعيد، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء»، سقوط أمطار غدا الأربعاء، بنسبة 50% مع نشاط لحركة الرياح.

حالة الطقس غدا

وتتعرض محافظة البحر الأحمر إلى سقوط أمطار غدا الأربعاء على حلايب وشلاتين بنسبة 30%، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار على محافظات «المنيا، بني سويف، الأقصر، قنا، سوهاج ، البحر الأحمر، الفيوم».

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة في المحافظات تشير التوقعات إلى انخفاض درجات الحرارة، حيث سجلت أقل درجة حرارة للعظمى في سانت كاترين وكفر الشيخ والإسكندرية، حيث بلغت 19 درجة، فيما سجلت أقل درجة حرارة للصغرى في سانت كاترين بـ 3 درجات مئوية.

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج بين (1.5 : 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، بينما في البحر الأحمر حركة الأمواج خفيفة إلى معتدلة، ويصل ارتفاعها بين (2.52 : 1.75)، واتجاه الرياح شمالية غربية.