«السفيرة عزيزة» يعرض تقريرا بعنوان «مدحت وإيفون.. حكاية زوجين جمعهما حب فن الموازييك»

عرض برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على شاشة dmc، تقريرا بعنوان «مدحت وإيفون.. حكاية زوجين جمعهما حب فن الموازييك».

وقال مدحت: «أول مبتديت شغل الموازييك في دير مارمينا في عام 1996، وبدأت شغل التنفيذ ووجدت قبول شديد من المحيطين بي وتشجيع، ومن هنا أخذت الثقة في نفسي، وفي هذا المجال وكنت أحبه بشكل كبير، لكنه مختلف عن غيره من الفنون لأنه عبارة عن قطع صغيرة للغاية ترص بجوار بعضها بألوان وأشكال مختلفة لتكوين لوحة فنية في النهاية، وهي تختلف عن العمل بالفرشاة».

وأضاف: «قررت أنا وزوجتي التخصص في الموازييك رغم أنه عرض علينا عدة فنون في بداية عملنا، وبداية علاقتي مع إيفون كانت في أتييليه واشتغلنا مع بعض وبقينا زمايل، وبدأت تاخد رأيي وأخد رأيها وأصبحنا نتقارب، وبقينا نكمل بعض وتربت بينا صداقة بالفعل، ولما سافرت كندا شعرت إن فيه شيء ناقصني، ومن هنا رجعت من كندا واستقريت في مصر وبدأنا مشوارنا مع بعض».

وقالت إيفون: «كنت بتمنى من ربنا إني أرتبط بإنسان يكمل معايا طريق الفن، وأما ارتبطنا أضافلي كتير بحكم إنه كان سابق في المجال دا قبلي، ونقلي خبرته».