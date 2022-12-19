أخصائية تغذية لـ«السفيرة عزيزة»: يجب الحفاظ على تنوع الوجبات في الشتاء

قالت الدكتورة ريهام عز الدين، أخصائي تغذية علاجية، إن جسم الإنسان يتعامل بذكاء ولابد من التعامل معه بدقة وتفكير، متابعة: «لازم نفكر في الوجبات اللي بناكلها وتكون متضمنة لمحتوى غذائي كافي من البروتين والخضروات والفاكهة، ولابد من شرب الماء الذي يؤدي نقصه للصداع والإحساس بالاحتياج إلى سكريات، وكلما كانت قيمة الغذاء مرتفعة وجودته جيدة قلت احتياجات جسم الإنسان للسكريات المصنعة».

النشويات والبروتينات والكربوهيدرات

وأوضحت «عزالدين»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» والمذاع على فضائية «dmc»، أن الوجبات يجب أن تتضمن النشويات والبروتينات والكربوهيدرات التي يحتاج إليها الجسم وخاصة في فصل الشتاء، الذي تنخفض فيه درجة حرارة الجسم واحتياجه لسكريات لحرقها من أجل التدفئة.

فيتامين د يقل في الجسم في فصل الشتاء

وأشارت الدكتورة ريهام عز الدينن إلى أن فيتامين «د» يقل في الجسم في فصل الشتاء بسبب عدم التعرض لأشعة الشمس، ونقصه يؤدي لحالة من الأرق ويقل معدل الحرق، ويؤدي لحالة عدم استقرار في الشعور العام.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.