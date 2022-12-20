الأوقاف: توزيع مليون شنطة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية رمضان المقبل

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، وفي إطار استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك، جرى توفير مليون شنطة سلع غذائية، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في الأيام الأولى من الشهر الكريم.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الأوقاف في عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام، وسيجري توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، فضلا عن كميات اللحوم التي ستكثف وزارة الأوقاف توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.