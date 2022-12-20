رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الأوقاف: توزيع مليون شنطة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية رمضان المقبل

كتب:

إسراء سليمان
06:21 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، وفي إطار استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك، جرى توفير مليون شنطة سلع غذائية، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في الأيام الأولى من الشهر الكريم.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الأوقاف في عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام، وسيجري توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، فضلا عن كميات اللحوم التي ستكثف وزارة الأوقاف توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.

اقرأ المزيد:

وزير الأوقاف يحذر من «المستريح الإلكتروني»: لا يجوز التعامل بالعملات المشفرة

وزير الأوقاف: العالم المتمكن يلجأ للتيسير.. والخطورة من جهلة الفتوى

وزير الأوقاف: الاحتفاء بكتاب الله سنة حسنة.. والنفس يجب أن تشغلها بالحق

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يفتتحان فرع دار الإفتاء في مطروح غدا

وزير الأوقاف في خطبة الجمعة بمطروح: «تصدقوا للمحتاجين»
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.