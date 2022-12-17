ضبط 1960 قضية تموينية متنوعة.. بينها حجب سلع غذائية

وزارة الداخلية تواصل جهودها لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها .. وتتمكن من ضبط (1960) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية ، وبيع بأزيد من السعر والإستيلاء على السلع المدعومة.

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

ضبط بعض القضايا التموينية

فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1960) قضية تموينية متنوعة من بينها :-

ضبط قضية بيع بأزيد أرز أبيض، و(39) قضية حجب، ضبط (6) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية، وضبط (616) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية ومواد بناء، وكذا ضبط (951) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (21) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (65 طن "دقيق أبيض" - 5 طن ملح طعام) قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق .. مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالكة مستودع دقيق بلدى - بمحافظة قنا) لتصرفها فى كمية قدرها (12,62 طن "دقيق بلدى مدعم") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ببيعها فى السوق السوداء مستولية على الدعم المقرر، ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة قنا) وبحوزته كمية قدرها (6 طن "سكر حر" - 1,200طن مكرونة) معبأة داخل عبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق .. مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

شكائر أسمدة صناعية بدون فواتير

ضبط (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية - بمحافظة قنا) لحيازته كمية قدرها (20 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون فواتير ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، ضبط (مالك مستودع لتجارة مواد البناء - بمحافظة المنوفية) ، وبحيازته كمية قدرها (20 طن "أسمنت") معبأة داخل شكائر بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بمحافظة القاهرة) بحوزته كمية قدرها (69500 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين") قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر، ضبط (المدير المسئول عن مستودع إسطوانات بوتاجاز - بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (1300 إسطوانة بوتاجاز) قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

لحوم مجهولة المصدر

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (39) قضية بمضبوطات بلغت (453,332 طن"أرز شعير"، ضبط (مالك مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها (2,55 طن لحوم – مقطعات لحوم) معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر " ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة القاهرة ، وبحوزته (2,5 طن "مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (43) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (10390 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).