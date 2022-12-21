«دماء على ترينج الكلية».. القصة الكاملة لمصرع طالبي تربية رياضية إسكندرية

«ماتوا وهم لابسين ترينج الكلية» كلمات بسيطة لخصت قصة وفاة طالبي كلية التربية الرياضية بالإسكندرية، اللذين رحلا عن عالمنا في حادث سير أليم خلال توجههما إلى كلية التربية الرياضية أبو قير لأداء الامتحان العملي، حيث إنهما كانا يرتديان ملابس الكلية الرياضية من أجل أداء الامتحان، ليغرق ثوبهما في دمائهما بدلاً من عرق الأنشطة الرياضية.

ملابس الكلية التي كانا يرتديانها جعلت قسم الشرطة يبلغ إدارة كلية التربية الرياضية بنين في أبو قير بالحادث قبل أسرهما، ما سبب الحزن على إدارة الكلية وجعلهم في موقف لا يحسدون عليه بضرورة إبلاغ أسرتهما.

الكلية عرفت بالحادث قبل أسرهما

«الكلية أول جهة تم مخاطبتها لأن الشابين كانا يرتديان زي الكلية (ترنج) عليه لوجو الكلية» هكذا كشف الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بنين بالإسكندرية، عن قصة مصرع الطالبين حيث جرى التأكد أنهما طالبان في الكلية بالفعل، وعليه بدأ التواصل مع أولياء أمورهما.

وأضاف عميد الكلية لـ«الوطن»، أنه لم يستطع إبلاغ أسرهما بسبب صعوبة الموقف وحزنه عليهما كونهما ابنيه في الكلية، وعليه كلف وكيل الكلية لإبلاغهم ومتابعة الموقف معهم.

دور كلية التربية مع طلابها الراحلين

وتابع: «إحنا ككلية معملناش غير الواجب لأن الطالبين ولادنا فتم توجيه سيارة برفقة أحد موظفي الكلية ليساعدهم في التنقلات لانتهاء الإجراءات والوقوف بجانبهم نظراً للحالة الصعبة لأسرهم وذلك حتى الرابعة فجرا».

حالة أسرتي طالبي الإسكندرية

وأشاروا إلى أن أسرهم في حالة صعبة غير مستوعبين ما حصل حيث لم يقدر أحد للدخول إلى المشرحة لرؤيتهم سوى والد الطالب علي عمرو، للتعرف عليهم وبعدها استلموا جثامينهما من مشرحة كوم الدكة في العاشرة ونصف صباحا لتشيع جنازتهما.

تصريح دفن طالبي الإسكندرية

جاء ذلك بعدما أصدرت جهات التحقيق المعنية فى محافظة الإسكندرية، أمس الثلاثاء، قرارا بالتصريح بدفن جثامين كل من الطالب أدهم سامح سالم موسى، وزميله على عمرو على السيد، طالبين في الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية بنين بأبوقير واللذين لقيا مصرعهما بعد أن صدمتهما سيارة نقل كانت تحمل الدقيق، بشارع 25 بطوسون، شرقي المحافظة.

قصة حادث طالبي الإسكندرية

ورحلا الطالبان بعدما صدمتهما سيارة نقل تحمل دقيق بشارع 25 بمنطقة طوسون، حيث كانا يستقلان دراجة نارية يقودها أحدهما، وباءت محاولات إنقاذهما بالفشل وتوفيا في الحال قبل نقلهما إلى المستشفى.