تشييع جنازتي طالبين في كلية التربية الرياضية بالإسكندرية.. صدمتهما سيارة نقل

شيع أهالي الإسكندرية، منذ قليل، جنازتي طالبي كلية التربية الرياضية بالإسكندرية، اللذين رحلا عن عالمنا إثر حادث أليم أمس، أثناء توجههما إلى الكلية في أبوقير، لأداء الامتحان العملي، حيث دهستهما سيارة نقل في منطقة طوسون.

وتجلت حالة من الحزن على أهالي أسرتي الطالبين أدهم سامح سالم موسى، وعلي عمرو علي السيد، حيث شيعت جنازة أحدهما إلى مقابر العمود غرب الإسكندرية، بحضور وكيل كلية التربية الرياضية بنين، وعدد من الطلاب الأصدقاء وأسرته.

عميد تربية رياضية الإسكندرية يشارك في الجنازة

شيعت جنازة الطالب الآخر، إلى مدافن الرحمة في منطقة خورشيد شرق الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين، وعدد من زملائه الطلاب، وأسرة الطالب المتوفي.

تصريح بدفن طالبي الإسكندرية

كانت جهات التحقيق المعنية فى محافظة الإسكندرية، قد أصدرت اليوم الثلاثاء قرارًا بالتصريح بدفن جثماني طالبي الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية بأبوقير، اللذين لقيا مصرعهما بعد أن صدمتهما سيارة نقل كانت تحمل الدقيق، بشارع 25 بطوسون، شرقي المحافظة.

كانت جهات التحقيق المعنية، باشرت تحقيقاتها فى واقعة وفاة طالبين بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، اذ طلبت سرعة تحريات ضباط المباحث الجنائية حول الواقعة وسماع شهود عيان الواقعة، وحجز السائق المتهم على ذمة التحقيقات.

ووقع الحادث الأليم، الذي أسفر عن مصرع الطالبين، بعد أن صدمتهما سيارة نقل تحمل دقيق، في شارع 25 بمنطقة طوسون، حيث كانا يستقلان دراجة نارية يقودها أحدهما، وباءت محاولات إنقاذهما بالفشل، وتوفيا فى الحال قبل نقلهما إلى المستشفى.