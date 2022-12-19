تفاصيل مصرع طالبين في حادث طوسون بالإسكندرية.. «كانوا رايحين امتحان»

حالة من الحزن سيطرت على أساتذة وطلبة كلية التربية الرياضية في أبو قير بالإسكندرية، بعد مصرع طالبين في الفرقة الأولى، إثر تصادم دراجة نارية كانا يستقلانها وسيارة نقل أثناء توجههما إلى الكلية لأداء الامتحانات العملية.

وفي طريقهما إلى الامتحان قطعا طريق شارع 25 بمنطقة طوسون المؤدي إلى مقر الكلية، لكنهما لم يصلا لوجهتهما، حيث صدمتهما سيارة نقل ولقيا مصرعهما في الحال.

القصة المحزنة التي وقعت في منطقة طوسون شرق الإسكندرية، راح ضحيتها «أدهم سامح» و«علي عمرو»، الطالبان بالفرقة الأولى في كلية التربية الرياضية بأبو قير بجامعة الإسكندرية بنين، ورحلا عن عالمنا في حادث مأساوي بعدما دهستهما سيارة نقل بشارع 16 المتفرع من شارع 25 في منطقة طوسون.

حزن في كلية التربية لرحيل الطالبين

سرعان ما وصل الخبر إلى زملائهما وأساتذتهما في الكلية الذين كانوا يتواجدون لأداء الامتحان العملي، الأمر الذي أشعرهم بحزن وصدمة كبرى لفقدانهما.

«فقدت 2 من ولادي، بكل تأكيد صدمة صعبة وربنا يصبر أسرتيهما»، بتلك الكلمات عقب الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين بالإسكندرية، التي كان يدرس بها الطالبان.

عميد الكلية: فقدت 2 من أبنائي

وأضاف «بلال» لـ«الوطن»، أن الجميع في الكلية شعروا بالحزن بمجرد سماع الخبر، حيث إنهما كانا قادمين لأداء الامتحان العملي، لافتا إلى أنه شعر بألم شديد لشعوره أن جميع طلاب كليته البالغ عددهم 5 آلاف طالب جميعهم من أبنائه، مقدما العزاء إلى أسرتيهما.

ولفت عميد الكلية إلى أنه لم يستطع إبلاغ أسرتيهما بسبب صدمة الموقف، وكلف وكيل الكلية بذلك، مقدما لهما خالص التعازي.

ونشرت كلية التربية الرياضية بيانا تنعى فيه الطالبين، جاء فيه «إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، نعزي أنفسنا وأولياء الأمور بكل حزن وأسف في وفاة أبنائنا الطلاب الذين وافتهم المنية اليوم صباحا نتيجة حادث أليم أثناء حضورهم للكلية».

تفاصيل مصرع طالبي الإسكندرية

وتعود الواقعة حين تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بوقوع حادث في شارع 25 بمنطقة طوسون، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية لموقع البلاغ.

النيابة تباشر التحقيقات

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مُحملة بالدقيق بالدراجة النارية التي كان يقودها أحد الشابين خلال توجههما إلى كلية التربية الرياضية في منطقة أبو قير، ما أسفر عن مصرعهما، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وتحرير المحضر اللازم.

وأبلغت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي بدورها أصدرت تصريح الدفن بعد انتهاء الإجراءات القانونية، وتشريح الجثامين في مشرحة كوم الدكة.