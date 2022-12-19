مصرع طالبين بكلية التربية الرياضية في حادث سير بالإسكندرية

لقي طالبان بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية مصرعهما، بعدما دهستهما سيارة نقل كبرى بشارع 16 المتفرع من شارع 25 في منطقة طوسون شرق الإسكندرية، أثناء استقلالهما دراجة نارية يقودها أحدهما.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارا من قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بوقوع حادث الإسكندرية اليوم في شارع 25 بمنطقة طوسون، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية لموقع البلاغ.

تفاصيل حادث الإسكندرية اليوم

وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مُحملة بالدقيق بالدراجة النارية التي كان يقودها أحدهما خلال توجههما إلى كلية التربية الرياضية في منطقة أبو قير، ما أسفر عن وفاة الشابين، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وجار تحرير المحضر اللازم.

التصريح بدفن الطالبين

وأبلغت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي بدورها تصدر تصريح الدفن بعد انتهاء الإجراءات القانونية، بعد تشريح الجثمانين في مشرحة كوم الدكة.