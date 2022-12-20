ذهبيتان وبرونزية لمصر في بطولة أفريقيا للرماية بتونس

حقق منتخب مصر للرماية، 3 ميداليات في بطولة أفريقيا للرماية المقامة بتونس، إذ نجحت هالة أشرف الجوهري في تحقيق الميدالية الذهبية في نهائيات 10م مسدس سيدات، وفي نفس المنافسات، حققت الرامية المصرية يارا أحمد الميدالية البرونزية.

بينما حقق الرامي الناشئ يوسف الكردي، الميدالية الذهبية في نهائيات 10م مسدس رجال، واستطاع يوسف وهو رامي ناشئ التغلب علي أبطال الجزائر، وتونس، وكينيا في منافسات قوية كان بطلها يوسف المصري.

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات المصريين في البطولة، محمد حمدى ومحمد مصطفى وفريدة خالد ومى مجدى وميرنا هيثم وعمرو أحمد ويوسف حسام ومجدى محمد حافظ وهالة الجوهري و يارا أحمد.

حسني: دعم مستمر لأبطال الرماية

وأعرب حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، عن سعادته البالغة لما حققه أبطال الرماية في البطولة، ويرجع ذلك للدعم المستمر لأبطال الرماية من القيادة السياسية، والمتمثلة في أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يحرص دائما علي دعم الأبطال.

منتخب مصر للرماية يواصل تحقيق الإنجازات

يذكر أن فعاليات البطولة الأفريقية الخامسة عشرة للرماية، تقام بمدينة نابل التونسية في الفترة من 16 إلى 24 ديسمبر الحالي حيث يبحث منتخبنا الوطني عن الظهور بشكل جيد، وتحقيق أكبر عدد ممكن من الميداليات.