وزير الرياضة لـ قصواء الخلالي: تنظيم قطر للمونديال جيد جدا.. وعلينا مساندة منتخبنا

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، دولة قطر على تنظيمها بطولة كأس العالم، قائلا إنها قدمت نموذجا جيدا جدا للتنظيم، ومثلت الثقافة العربية.

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المباراة النهائية أعطت انطباعا كبيرا عن القدرات والإمكانيات وتطوير علوم الرياضة في كرة القدم.

تمثيل مشرف للمنتخبات العربية والأفريقية

وأشار إلى أن تمثيل الدول العربية والأفريقية في مونديال قطر كان مشرفا وجيدا، ولا سيما المنتخب المغربي الذي وصل إلى أعلى نقطة.

وأوضح أن قدرات مصر تسمح بتنظيم مثل هذه البطولات الكبرى في يوم من الأيام، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن يشارك المنتخب المصري في مونديال قطر، ولكن كرة القدم مليئة بالمفاجآت، لا سيما عدم مشاركة إيطاليا بكأس العالم وخروج البرازيل من البطولة.

وأكد أن المنتخب المصري مر بثلاث فترات يقود فيها قارة أفريقيا بالفوز بكأس الأمم الأفريقية، ولكن منحنى الأداء هبط بداية 2018 في روسيا فلم يلعب الفريق بالشكل الذي كنا نتمناه.

وأفاد بأن منحنى الأداء في الهبوط فنيا والأداء والنتائج، لكن في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون وتصفيات كأس العالم كان المنتخب قوي للغاية واستطاع اللعب «إكسترا تايم»، ومنحنى الأداء مرتفع.

مباراة مصر وبلجيكا

وتابع: «مقومات الفريق وإعداداه طمنا عليه في مباراة بلجيكا، وإن شاء الله يكون هناك فيه تخطيط جيد الفترة المقبلة للمنتخب، واتحاد الكرة يكون واضع رؤية وعلينا مساندة فريقنا».