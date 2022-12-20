قناة الحياة ترصد استمرار أعمال إنشاء أول سوق حضاري بالغربية ضمن حياة كريمة

عرضت قناة الحياة، فيديو يوثق إنجازات مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية؛ تحديدًا بكفر سنباط التابع للوحدة المحلية لقرية حانوت مركز زفتى، إذ تقيم المبادرة مشروع إنشاء أول سوق حضاري بالمحافظة.

القضاء على الأسواق العشوائية

ويستهدف المشروع القضاء على الأسواق العشوائية بالشوارع وتوفير حياة كريمة حضارية للمواطنين، إذ تقام السوق على مساحة 300 متر مربع.

السوق تخدم 60 ألف نسمة

وتتكون سوق كفر سنباط بقرية حانوت من باكيتين، و28 محلًا ومبنى خدمي، وذلك لخدمة 60 ألف نسمة، ويوفر 300 فرصة عمل، وبلغت نسبة التنفيذ 50% ولا يزال العمل مستمرا في السوق.

وقال المهندس نور فارس المشرف على المشروع، إن المشروع يحتوي على خدمات إدارية ودورات مياه، ويجري الانتهاء من تنفيذه بالكامل بحلول 2023.