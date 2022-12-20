قناة الحياة تستعرض إنشاء أول مركز تأهيل اجتماعي في الحسينية بالشرقية

عرضت قناة الحياة، فيديو يوثق إنجازات مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الشرقية، تحديدًا في منشأة بشارة الطحاوي التابعة للوحدة المحلية بقرية سعود، بمركز الحسينية.

أول مركز تأهيل اجتماعي بمركز الحسينية

البداية كانت باستعراض أول مركز تأهيل اجتماعي، يقدم كل الخدمات التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويخدم بندر الحسينية، والحسينية ثاني، والجمالية، ومنشأة بشارة الطحاوي، و18 قرية تابعة.

الأول من نوعه في الحسينية

وقال المهندس أحمد صادق مدير مشروع مركز التأهيل الاجتماعي بمنشأة بشارة الطحاوي، إن المركز يعتبر هو الأول من نوعه بمدينة الحسينية، وهو عبارة عن دورين، الأول حضانة أطفال ومركز تأهيل بصري وغرف تخاطب ومركز تأهيل وغرف علاج طبيعي وصالة ألعاب رياضية.

وأوضح أن الدور الثاني يتكون من ورش تدريب وغرف سمعيات وغرف تأهيل بصري وسمعي لذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت إلى أن نسبة التنفيذ وصلت لـ90%، وسيجري الانتهاء من تشطيبه خلال 10 أيام.