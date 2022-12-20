قناة الحياة تستعرض إنجازات حياة كريمة بقرية بسنتواي في البحيرة

عرضت قناة الحياة، فيديو يوثق إنجازات مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة، إذ تقيم مبادرة حياة كريمة، مشروع إنشاء نقطة حماية مدنية بعزبة أبوهواش التابعة للوحدة المحلية بقرية بسنتواي بمركز أبوحمص.

الحماية المدنية تخدم 38 ألف نسمة

وتخدم وحدة الحماية المدنية بعزبة أبوهواش، 38 ألف نسمة بزمام الوحدة المحلية بقرية بسنتواي، يستفيد منها عزب أبوهواش والسباخنة والخمسين وأبوكبارية وظهر سند وعبدالرازق أبوالخير.

وقدم عبدالرحمن فايز، متطوع بمبادرة حياة كريمة بمركز أبوحمص، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على المشروعات العظيمة التي تقام بقرى مركز أبوحمص، مشيرًا إلى أن نقطة الإطفاء تقام على مساحة 200 متر.

خدمات متعددة في القرية

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة، أقامت نقطة شرطة مطورة، ومركز للخدمات، ومدرستين إعدادي ومدرستين ابتدائي.

وقال عبدالعاطي الغنيني رئيس الوحدة المحلية بقرية بسنتواي مركز أبوحمص، إنهم بدأوا بمشروعات حياة كريمة في زمام القرية، التي تعتبر مشروعات تنموية في مجال البنية التحتية، لتشهد القرية نقلة حضارية تواكب التطور.