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مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو: الرئيس الأوكراني لم يزر مدينة باخموت إلى الآن

كتب:

محمد أسامة رمضان
07:40 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
حسين مشيك

حسين مشيك

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن جميع الحقائق والمعلومات المتوفرة لدينا حول المعارك والتطورات العسكرية الآن؛ تؤكد أن التصريحات الأوكرانية حول زيارة الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إلى مدينة باخموت حتى الآن غير صحيحة.

وأضاف خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية، أن المعلومات تؤكد أن الرئيس الأوكراني لم يزر المدينة، والحديث الأوكراني مجرد تصريحات ومعلومات غير صحيحة.

وتابع أن المعلومات تؤكد حصار الجيش الروسي لهذه المدينة من جميع الاتجاهات، «فقط الجزء الغربي للمدينة تحت السيطرة الأوكرانية، وهو الجزء الوحيد الذي لم تتمكن القوات الروسية من فرض الحصار عليه، ومنذ أيام القوات الروسية عملت على حصار المدينة وقطعت الإمداد العسكري والغذائي عنها».

واستطرد: «كما تحدث البعض عن تفجير القوات الأوكرانية للجسور والأنفاق التي استخدمتها مؤخرا، وهو ما عتبره الخبراء بأنها إمكانية انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة باخموت في وقت قريب».

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