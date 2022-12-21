ارتفاع أسعار الفضة عالميا لأعلى مستوى في 8 أشهر

ارتفعت العقود الآجلة للفضة إلى ما فوق 24 دولارًا للأوقية أواخر ديسمبر، وهو أعلى مستوى في 8 أشهر، ومن المقرر أن تغلق العام على ارتفاع بنسبة 3%، مدعومة بانخفاض الدولار والمخاوف بشأن الإمدادات التي تلوح في الأفق.

زيادة الضغوط على الدولار وارتفاع أسعار السبائك

وارتفعت أسعار السبائك بما يكفي لتكون في طريقها لتحقيق مكاسب سنوية، بعد أن رفع بنك اليابان الحد الأعلى لعوائد السندات لأجل 10 سنوات، ما ضغط على الدولار.

ودعمت مخاوف نقص المعروض أسعار الفضة، حيث انخفضت مخزونات بورصة «كومكس» في نيويورك بنسبة 70% في الأشهر الـ18 الماضية إلى ما يزيد قليلا عن مليون طن.

تراجع مخزونات بورصة المعادن

وتراجعت مخزونات بورصة المعادن في لندن للشهر العاشر على التوالي إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 27.1 ألف طن في نوفمبر. ومع ذلك، توجت المخاوف من انخفاض الطلب الصناعي انتعاش الفضة مع تعهدات بتكاليف اقتراض أعلى للبنوك المركزية الكبرى.

ويُتوقع تداول الفضة عند 23.75 دولار بنهاية الربع الحالي، كما تشير التوقعات إلى أنّه سيتم التداول عند 25.48 في غضون 12 شهرًا، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس».

وترتبط أسعار الفضة بأسعار الذهب التي شهدت تباينا الفترة الماضية، على خلفية عدم وضوح موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الفترة المقبلة، كما ترتبط أسعار الفضة والذهب بعلاقة عكسية بأسعار الفائدة، حيث تعني الفائدة المرتفعة، عزوف المستثمرين عن السبائك نتيجة الإقبال على العائد الجيد، مقابل العائد الضعيف الذي تدره المعادن.

وشهدت أسعار الدولار تراجعا الفترة الماضية، بعد أشهر من الارتفاع نتيجة سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، سعيا لاستهداف معدلات التضخم الحادة في الولايات المتحدة، والتي بلغت أعلى مستوياتها منذ نحو 4 عقود.