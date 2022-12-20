السيطرة على حريق في شقة سكنية بالغردقة دون خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة النجدة بالغردقة، قبل امتداده إلى باقي الشقق السكنية في نفس العمارة، وتم استدعاء سيارة إسعاف، ولم يتبين وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وجار المتابعة.

حريق بشقة سكنية بالغردقة

تلقت غرفة عمليات نجدة البحر الأحمر إخطارا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة النجدة شمال مدينة الغردقة، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية ومرفق إسعاف البحر الأحمر، والدفع بسيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

حريق الغردقة بدون إصابات

وأشار مصدر أمني في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين عدم وجود إصابات، حيث إن الشقة خالية من السكان، ويعتقد أن سبب الحريق ماس كهربائي، وجار التحقيقات بمعرفة ضباط البحث الجنائي، وتم تحرير محضر بالواقعة.