حزب «الشعب الجمهوري» يسلم توصياته ومقترحاته للجان الحوار الوطني

انتهت لجان حزب الشعب الجمهوري، التي شكلها لبحث قضايا الحوار الوطني في محاوره الثلاثة الرئيسية، من إعداد تصوراتها ومقترحاتها في مختلف القضايا.

وأعلن الحزب، في مؤتمر اليوم بمقر الأمانة المركزية، تسلم مقترحات وتوصيات اللجان الفرعية الموازية للجان الحوار الوطني، على أن يقدمها لإدارة الحوار الوطني.

لجان فرعية موازية للجان الحوار الوطني

وعقد الحزب مطلع الشهر الجاري مؤتمراً بالأمانة المركزية، لإعلان تشكيل لجان فرعية موازية للجان الحوار الوطني، بهدف بحث كل المشكلات التي تقف في وجه المجتمع المصري، وإيجاد قواسم مشتركة مع كل الطوائف بهدف التكامل من أجل مجابهة التحديات التي تواجهها البلاد خلال الفترة الراهنة.

توصيات ومقترحات

جاء ذلك بعدما بادر المكتب السياسي لحزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر، بإصدار قرار بتشكيل لجان بالحزب مُوازية للجان الفرعية بالحوار الوطني، التي عقدت اجتماعات وورش عمل مُكثفة طوال الشهر الجاري، بهدف ترجمة رؤية الحزب وأفكاره في القضايا إلى توصيات ومقترحات في الملفات التي يناقشها الحوار الوطني.

وجاءت تلك المُبادرة من الحزب، تزامناً مع انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطني من تشكيل المحاور الرئيسية للحوار وكل اللجان الفرعية المُنبثقة من تلك المحاور واقتراب البدء الفعلي لجلسات الحوار.