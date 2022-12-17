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«الشعب الجمهوري»: زيارة الرئيس لواشنطن أكدت قدرة مصر على حل مشكلات أفريقيا

كتب:

عمرو صالح
02:57 م | السبت 17 ديسمبر 2022
رئيس حزب الشعب الجمهوري

رئيس حزب الشعب الجمهوري

أشاد حزب الشعب الجمهوري في بيان على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالنتائج الجيدة التي حققتها زيارة الرئيس السيسي لواشنطن خلال القمة الأمريكية الأفريقية.

وأوضح الحزب، أن الزيارة أكدت قدرة مصر على نقل مشكلات القارة الأفريقية للمجتمع الدولي بوضوح، والعمل على إيجاد حلول لها.

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وأشاد الحزب بحفاوة الاستقبال من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره المصري، بما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين.

وتوجه الحزب بخالص التقدير للجالية المصرية في أمريكا على ظهورهم المشرف في استقبال الرئيس السيسي.

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