«الشعب الجمهوري»: زيارة الرئيس لواشنطن أكدت قدرة مصر على حل مشكلات أفريقيا

أشاد حزب الشعب الجمهوري في بيان على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالنتائج الجيدة التي حققتها زيارة الرئيس السيسي لواشنطن خلال القمة الأمريكية الأفريقية.

وأوضح الحزب، أن الزيارة أكدت قدرة مصر على نقل مشكلات القارة الأفريقية للمجتمع الدولي بوضوح، والعمل على إيجاد حلول لها.

«الشعب الجمهوري» يشيد باستقبال بايدن للرئيس السيسي

وأشاد الحزب بحفاوة الاستقبال من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره المصري، بما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين.

وتوجه الحزب بخالص التقدير للجالية المصرية في أمريكا على ظهورهم المشرف في استقبال الرئيس السيسي.