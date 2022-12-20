مبادرات الثقافة تشهد إقبالا جماهيريا ضخما في قرى حياة كريمة بزفتى

يواصل العرض المسرحي «101 عزل»، جولاته الفنية داخل قرى مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية، إذ شهدت قرية حانوت بمركز زفتى، ثاني أيام العرض، المقرر عرضه يوميا داخل العديد من القرى، حتى الجمعة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن فعاليات وزارة الثقافة في المبادرة.

أضاف المخرج محمد الشرقاوي مدير مسرح المواجهة والتجوال، التابع للبيت الفني للمسرح لـ«الوطن»، العروض تشهد حالة إقبال جماهيري ضخم على مشاهدة العروض، الذي نعتبره نجاح لوزارة الثقافة في تحقيق العدالة الثقافية، ونشر المنتج الثقافي في كل أنحاء الوطن.

وأوضح أن مسرحية 101 عزل، احتفاء بالجيش الأبيض، والأطقم الطبية، ويقدمها نجوم البيت الفني للمسرح، في قالب من الدراما، تخللها بعض المواقف الكوميدية للحياة الاجتماعية الصعبة، التي فرضتها طبيعة العمل على الأطقم الطبية، خلال انتشار جائحة كورونا، وكيف استطاع أبطال «الجيش الأبيض»، النجاة بالوطن والمواطنين من أزمة الجائحة التي عصفت بالعالم.

«101 عزل»، أحد العروض الفنية لمشروع مسرح المواجهة التجوال برئاسة المخرج محمد الشرقاوي، ومن تأليف علي عبد القوي الغلبان، وإخراج محمد درويش، وبطولة كل من الفنانين: عبد المنعم رياض، أحمد عثمان، هايدي عبد الخالق، محمد مبروك، خالد سعداوي، ندا عفيفي، نيفين أغا، محمد عبد التواب، وأشعار طارق علي، فيما قام بتصميم الاستعراضات ضياء شفيق، ديكور نهى نبيل، أزياء هبة مجدي، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى تصويرية وألحان أحمد نبيل.