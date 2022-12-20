«الثقافة» تبحث آلية للحفاظ على تراث توفيق الحكيم.. والوزيرة توجه بالتواصل مع صاحب الشقة

تسعى وزارة الثقافة، إلى الحفاظ التراث الحضاري للكتاب والفنانين، لذلك وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بالتواصل مع الشاب محمد فوزي صاحب الشقة، الذي عثر على كنز أدبي يخص الكاتب الكبير توفيق الحكيم، في الشقة التي اشتراها مؤخرا.

الحفاظ على التراث الثقافي والفني

وقال الدكتور الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية في تصريحات لـ«الوطن»: وزارة الثقافة مهتمة جدا بالحفاظ على التراث الثقافي للرواد من الكتاب والفنانين، والوزيرة وجهت بالاتصال بالشاب صاحب الشقة الموجود بها تراث الكاتب الكبير توفيق الحكيم، من أجل الحفاظ على التراث الثقافي والفني، والموضوع قيد الدراسة لبحث آليات صون هذه المقتنيات.

وكانت «الوطن»، انفردت بنشر تفاصيل العثور كنز أدبي الذي عثر عليه الشاب محمد فوزي، في شقة اشتراها مؤخرا، الذي يتضمن العديد من المقتنيات الفنية والثقافية، من بينها مخطوطات بخط يد توفيق الحكيم، مشيرا إلى هذه المقتنيات وغيرها من اكنوز مازالت حبيسة كراتينها.

معلومات عن توفيق الحكيم

توفيق الحكيم رائد من رواد الأدب العربي، له مؤلفات متنوعة؛ روايات وقصصو ومسرح فضلا عن الأعمال الفكرية ومن بين أعماله «عودة الروح، أهل الكهف، عصفور من الشرق، عهد الشيطان، رحلة بين عصرين، الخروج من الجنة».

يذكر أن «الوطن»، كان انفرد بقصة عثور الشاب على كنز توفيق الحكيم، في شقة اشتراها من حفيده بمحافظة القاهرة، ووجد بها مقتنيات وسيناريوهات بخط يد الأديب الكبير، لمعرفة التفاصيل اضغط هنا.