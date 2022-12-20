قصور الثقافة: قوافل المسرح المتنقل تصل إلى قرية العدوة بأسوان

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وصول فعاليات المسرح المتنقل إلى قرية العدوة بكوم أمبو، في أسوان، وتستمر الفعاليات على مدار ثلاثة أيام.

محاضرة بعنوان«آليات إدارة العلاقات داخل الأسرة»

وتضمن اليوم الأول من الفعاليات، محاضرة بعنوان «آليات إدارة العلاقات داخل الأسرة»، ألقتها د. رحاب متولى، مشيرة إلى أن هناك عشرة أسرار لنجاح العلاقات داخل الأسرة بينها تشجيع أفراد الأسرة على الإقبال والرغبة الدائمة في التواجد داخل المنزل، ومناقشة كل الأمور الخاصة بالأسرة، بشكل دبلوماسي وحضاري سواء كانت مادية أو اجتماعية أو غيرها بمشاركة جميع أفراد الأسرة، إلى جانب الاهتمام بالجانب التثقيفي وتنمية مهارات أفراد الأسرة والتشجيع على ذلك من جانب قائد الأسرة، فضلًا عن وعي كل فرد داخل الأسرة بدوره ومسئوليته تجاه أسرته وألا يتأخر عن إنجاز هذا الدور للحفاظ على التوازن الأسرى، وعدم الانسياق وراء الحداثة والتكنولوجيا التي تهدم التواصل وتخلق هجرة مقنعة داخل المنزل.

اكتشاف المواهب من أطفال القرية

كما تضمنت الفعاليات اكتشاف المواهب من أطفال القرية في الشعر والغناء، إلى جانب عقد ورشتي «معلقات» للمدربة مي عبدالهادي، و«تطريز»، للمدربة فاطمة علواني، ونفذت أمسية شعرية شارك فيها الشاعر سيد عيسى بقصيدة «الموت يحصد كل من يلقاه»، وقصيدة «عاشت مصر والأزهر»، للشاعر المالكي سيد عريان، كما تم عرض مسرح عرائس للفنان هاني فهمي وتضمن فقرات «سؤال وجائزة، بكار، شيرك الشرير».

وفى الختام قدمت فرقة السباعية للإنشاد الديني بقيادة الشيخ حسين البيومي عرضًا فنيًا تضمن مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية.