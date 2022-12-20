قمة «بغداد 2».. شراكة للتنمية ودعم الاستقرار (ملف خاص)

تحديات كثيرة تفرضها الأزمات العالمية المتلاحقة، إلى جانب محاولات النيل من استقرار وأمن وسيادة بعض الدول فى المنطقة، تستوجب على الدول العربية -حكومات وشعوباً- التضافر والتعاون والتكامل ليس فقط لتخطى تلك المرحلة الصعبة بحلول ناجزة، وإنما للانطلاق نحو التنمية والاستقرار، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعوب.

وانطلاقاً من وحدة المصير العربى وحتمية التعاون بين الدول الأشقاء، تحرص مصر على تعزيز أوجه التنسيق والتعاون، ومن هنا جاءت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة «بغداد 2»، التى تستهدف توفير كل سبل الدعم للعراق الشقيق، من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة، ومساعدته على تحقيق الأمن والاستقرار، وحفظ سيادته واستعادة مكانته التاريخية ودوره العربى والإقليمى الفاعل، بعد سنوات طويلة واجه فيها البلد الشقيق انعكاسات بالغة السلبية نتيجة لانتشار الإرهاب والفكر المتطرف، وويلات الصراعات والحروب، إلى جانب التدخلات الخارجية على نحو أثقل كاهل العراقيين، وامتدت آثاره لكل شعوب المنطقة.

«نجاح العراق نجاح لنا جميعاً»، هذا ما أكده الرئيس السيسى، فى كلمته بقمة «بغداد 2»، مشيداً بجهود ومساعى الدولة العراقية لإطلاق مشروعات إعادة الإعمار وتمهيد الطريق لتحقيق نهضة تنموية شاملة من خلال التوظيف الأمثل لإمكانيات وقدرات وموارد البلاد، مؤكداً دعم مصر الكامل لتلك الجهود الدؤوبة، وكل المساعى لترسيخ مفهوم الوطن الآمن والمستقر، وعزمها على المضى قدماً فى تنفيذ المشروعات المشتركة الجارى دراستها مع «العراق والأردن»، بما يسهم فى تحقيق التنمية المأمولة لشعوبنا، ويتيح المجال لهم للاستفادة المتبادلة من قدرات بعضهم البعض.