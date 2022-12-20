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«بين التشاؤم والتفاؤل.. سيناريوهات افتراضية لاقتصاد العالم في 2023» تقرير بقناة القاهرة الإخبارية

كتب:

محمد أسامة رمضان
08:07 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
صورة من التقرير

صورة من التقرير

عرض برنامج «المراقب»، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «بين التشاؤم والتفاؤل.. سيناريوهات افتراضية لاقتصاد العالم في 2023».

وقال التقرير: «سيناريوهات افتراضية أعلنتها المؤسسات العالمية تصف شكل الاقتصاد العالمي مع قرب حلول العام الجديد 2023، فما هي تلك السيناريوهات؟».

وأضاف: «وكالة بلومبرج الأمريكية مثلت السيناريو الافتراضي لعام 2023، ففي الولايات المتحدة ذات سوق العمل القوي الذي يملك قوة إنفاق كافية للأسر؛ من المتوقع أن يواصل اقتصادها النمو حتى النصف الثاني من عام 2023 ما يضع النمو في عام 2022 عند 1.08% وفي 2023 عند 17%».

وتابع: «وفي منطقة اليورو تفترض وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الشتاء البارد الموسمي وتقاسم الغاز بين الدول والدعم الكبير للأعمال التجارية والأسر؛ سيسمح للاقتصاد بتجاوز أزمة الطاقة، ومن المتوقع أن يتمثل السيناريو الأساسي للنمو في 2022 لمنطقة اليورو بنسبة 3.01% وبنسبة -0.1% في 2023، أما إذا كانت درجات الحرارة شديدة البرودة والإخفاقات الشديدة في السياسة، فإن ذلك سوف يخصم 0.8% و3.3% في 2023 ما يدفع الكتلة إلى ركود عميق».

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