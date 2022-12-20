كاتبة صحفية لـ قناة القاهرة الإخبارية: زيادة الوعي بمخاطر نشر المحتوى المضلل مهم للغاية

قالت الكاتبة الصحفية رضوى عبداللطيف، إن زيادة الوعي الجماهيري بمخاطر نشر المحتوى المضلل على المجتمع والدولة، أمر مهم للغاية، كما أن توعية الطلاب في المدارس بتجنب مشاركة المعلومات دون التعرف على مصدرها ضروري.

وأضافت خلال برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القوى الدولية تستخدم وسائل الإعلام لتنفيذ أجندتها الخاصة، وهو النهج الذي تم اتباعه في الحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث سخّرت بعض القوى وسائل الإعلام لتحقيق انتصارات، قد تتمثل في خفض الروح المعنوية لدى الأطراف الأخرى، أو التشكيك في أسباب الحرب وجدوى استمرارها.

وأوضحت أنه بسؤالها عن جهود الحكومة المصرية في هذا الملف، أكدت أن وحدة الرصد التي أنشأها مجلس الوزراء المصري كان لها دور كبير في جائحة كورونا، خاصة في ظل ظاهرة انتشار الشائعات التي صاحبت الأزمة، حيث ساعدت الوحدة في تفنيد الإجراءات المتبعة ومحاربة الشائعات، بالإضافة إلى نقل المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، الأمر الذي أسهم في توعية المواطنين، وعدم انقيادهم وراء تناقل المحتوى المضلل حول هذه الظاهرة.