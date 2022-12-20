نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر بـ صالون التنسيقية: الأجر العادل حق كل عامل

قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الدولة المصرية قدمت مساهمات لفئات من العمال التي لم تكن تمتلك الحماية الكافية، مضيفا أن العمال يجب أن يجدوا الحياة الكريمة المناسبة لهم من خلال الأجر العادل والظروف الصحية الآمنة وتشريعات تحمي العامل وخاصة الاجتماعية التي تتعلق بـ30 مليون عامل وأسرهم.

تلبية احتياجات العمال والتنظيمات النقابية

وأوضح الجمل، أن النقابات العمالية تدرك الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة جراء جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، ومع ذلك لابد أن نستعد بالقوانين والتشريعات لتلبية احتياجات العمال والتنظيمات النقابية، لافتا إلى أن النقابات لا تقدم خدمات اجتماعية فقط، ولكنها تسعى لتحقيق الإيجابية بين العمال والحكومة والمؤسسات.

جاء ذلك خلال الصالون السياسي الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: «التحديات التي تواجه النقابات العمالية»، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، ضمن استعداداتها للحوار الوطني.

وناقش الصالون، عددا من المحاور؛ أبرزها التحديات التي تواجه النقابات العمالية، وهل صحيح أن النقابات العمالية لا تدافع عن العمال؟ كما ناقش الصالون أزمة التمويل والاشتراكات في صناديق النقابات، وكيفية تطوير العمل النقابي، وعودة العمالة المصرية للريادة، وأدار الحوار النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.