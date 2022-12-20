إحالة أوراق 4 متهمين بينهم سيدة للمفتي بتهمة قتل تاجر في قنا

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي بقنا، اليوم، أوراق 4 متهمين بينهم 3 أشقاء إلى فضيلة المفتي، بتهمة قتل تاجر بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين بمدينة فرشوط، شمالي محافظة قنا.

جاء الحكم في الدائرة الثالثة في جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحمید رضوان ويوسف فهمي عبدالرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير.

تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية إلى 5 أكتوبر 2021، عندما وجهت النيابة العامة إلى 4 متهمين هم «أسعد.س» وشقيقه «محمد» وشقيقته «شيماء» و«أحمد. ج» تهمة قتل المجني عليه «محمود فوزي صالحين»، تاجر، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين بمدينة فرشوط.

على الفور تحركت قوة أمنية وتمكنت من القبض على المتهم الثاني وأحيلت القضية التي حملت رقم 5097 لسنة 2021 جنايات فرشوط، والمقيدة برقم 3690 لسنة 2021 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات.

تحديد جلسة 5 مارس للنطق بالحكم

وعاقبت المحكمة المتهم الثاني حضوريا، وباقي المتهمين غيابيا، بإحالة أوراقهم لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة اليوم الخامس من دور مارس المقبل للنطق بالحكم.