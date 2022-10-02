بدء جلسة محاكمة 17 مستريحا ومعاونيهم في «جنايات قنا الاقتصادية»

بدأت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، منذ قليل، جلسة محاكمة عددا من مستريحي أسوان ومعاونيهم، بتهم الاستيلاء على أموال المواطنين في دائرة المحافظة وغيرها بطريقة غير شرعية، بحجة توظيفها في تجارة غير مقننة.

الاستماع لأقوال الشهود

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة خلال الجلسة، إلى أقوال الشهود من بينهم رئيس مباحث الأموال العامة في الصعيد، وعدد من الأشخاص حول نشاط مستريحي أسوان.

وشهد محيط محكمة قنا الاقتصادية في مدينة قنا تواجدا أمنيا مكثفا بالتزامن مع بدء محاكمة 17 مستريحا وعدد من معاونيهم وجميعهم من محافظة أسوان، بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات.

محاكمة 17 مستريحا من أسوان

وتنظر محكمة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم الأحد، محاكمة «طاهر الحصاوي» و«أحمد الزعامة»، وعدد 15 مستريحا ومعاونيهم من محافظة أسوان، بتهمة الاستيلاء على أموال الضحايا من خلال تجارة السيارات والماشية.

وقررت جهات التحقيق بمحافظة أسوان إحالة المتهمين في تهم الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق النصب عليهم والاستيلاء على ملايين الجنيهات عن طريق شراء الماشية والسيارات، في قريتي البصيلية والشرفا بأسوان، بسعر أزيد من ثمنها الفعلي، على أن يحصل البائع على أمواله بعد فترة زمنية معينة متفق عليها، وصلت إلى 3 أسابيع، ولكن اكتشف الأهالي النصب عليهم، ما دفعهم لتقديم بلاغات وتم القبض على المتهمين.