نائب التنسيقية: النقابات العمالية هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية

قال النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العمل النقابي والتنظيمات العمالية له أهمية كبيرة في كل الدول والمجتمعات، لافتا إلى أن أهميته ترجع إلى أنشطته الاجتماعية التي تنعكس على اقتصاد الدولة والتنمية المستدامة، وتهدف النقابات إلى الدفاع عن القوى العاملة وتوفير بيئة عمل جيدة، والحياة الكريمة للعمال، وتقديم الخدمات والتوجيهات الاسترشادية للعمال لمواكبة سوق العمل.

وأوضح «عزت»، أن النقابات العمالية تهدف أيضا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير ظروف صحية مناسبة للعمل، وكذلك راتب مجزٍ يضمن للعامل حياة مستقرة وآمنة، مضيفا أن العمل النقابي في مصر له العديد من المعوقات التي لا تتلاءم مع الجمهورية الجديدة، وعلى رأسها قلة الإمكانيات لدى النقابات العمالية وضعف اشتراكاتها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن صناديق النقابة بحاجة للتمويل لتقديم الخدمات بالشكل المطلوب، بالإضافة لضعف نسبة الانتماء والمشاركة في النقابات العمالية وخاصة بين فئات النساء والشباب.

جاء ذلك خلال الصالون السياسي الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: «التحديات التي تواجه النقابات العمالية»، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، ضمن استعداداتها للحوار الوطني.

وناقش الصالون عددا من المحاور؛ أبرزها التحديات التي تواجه النقابات العمالية، وهل صحيح أن النقابات العمالية لا تدافع عن العمال؟ كما ناقش الصالون أزمة التمويل والاشتراكات في صناديق النقابات، وكيفية تطوير العمل النقابي، وعودة العمالة المصرية للريادة، وأدار الحوار النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.