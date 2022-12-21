سعر الفراخ اليوم في الأسواق.. كيلو الأجنحة بـ30 جنيها

انخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات الأخرى، يجعل الكثيرين يبحثون عنها ويحرصون على شرائها، ويتساءلون عن أسعار الفراخ بشكل يومي نظرا لأنها مصدر غني بالبروتين المهم لصحة الجسم.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء في الأسواق ومشتقاتها المختلفة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، في حديثه لبوابة الوطن، إن أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 21-12-2022 بالأسواق المختلفة، وأسعار مشتقات الدواجن، جاءت كما يلي.

بلغ سعر الكيلو بالنسبة لفراخ البيضاء في المزرعة اليوم نحو 33 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 46 و47 جنيها.

سجل سعر الفراخ البلدي بين 54-58 جنيها.

وبلغ سعر البط 70-72 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن البيضاء ومشتقاتها في المحال التجارية

وجاءت أسعار الدواجن في المحال التجارية كما يلي:

تراوحت أسعارالدواجن البيضاء اليوم بين 46 - 47 جنيها للكيلو.

وصل سعر الكيلو من البانيه إلى نحو 85-100 جنيه.

تراوح سعر صدور بالعظم بين 82 و88 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية بين 70 و82 جنيهًا.

تراوح سعر الدجاجة الكاملة وزن 2 كيلو نحو 85 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس بين 60 و70 جنيهًا.

تراوح سعر الشيش البانيه بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا.

وسجل سعر الهياكل الكيلو بين 28 و30 جنيهًا.

وصل سعر شاورما دجاج بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا.

وصل سعر الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو، سجل سعر الكبد الصافي الكيلو 50 جينها.

وصل سعر الكبد والقوانص الكيلو إلى نحو 45 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك الكيلو بين 45 و50 جنيهًا للكيلو.

الشيش طاووق بين 100 و110 جنيهات.