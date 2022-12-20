قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن سباق التسلح العالمي

عرض برنامج «ملف اليوم» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «انطلاق سباق التسلح يعيد صياغة استراتيجية العالم».

رفع الراية البيضاء

وقال التقرير: «تخاض الحروب لأهداف سياسية، فما إن يرفع الخصم الراية البيضاء حتى يبدأ المنتصر في جني ثماره، لكن ماذا لو أشعلت الحرب فتيل أزمات أخرى انطلاقا من مبدأ التخطيط للسيناريو الأسوأ».

انطلاق سباق التسليح

وأضاف: «انطلق سباق التسليح بين القوى العظمى ليعيد صياغة استراتيجية العالم بأكمله، ورغم أن الأزمة الأوكرانية سبب في هذا السباق المحتدم، فإن التوقعات بهدوء مرتقب باتت دربا من الخيال، فاليابان أعلنت أكبر زيادة في الإنفاق العسكري منذ الحرب العالمية الثانية، بينما أبرمت ألمانيا عقدا لشراء 35 مقاتلة أمريكية من طراز إف 35، ورصدت الولايات المتحدة أكبر ميزانية عسكرية في تاريخها فهل العالم على أعتاب حروب أخرى».

وتابع: «تعديلات جذرية أدخلتها اليابان على قدراتها العسكرية، وسط تصاعد التوتر شرق آسيا، أسمته طوكيو التصدي للنفوذ العسكري الصيني، إذ تسعى اليابان إلى زيادة قدرتها السعركية عبر مضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية وتوحيد قيادتها العسكرية، وزيادة مدى صواريخها، إذ فاقت ميزانية الدفاع اليابانية من 2023-2027 الميزانية الدفاعية للأعوام من 2019-2023 التي بلغت 203 مليارات و500 مليون دولار بمعدل اقترب من الضعف».

واستطرد: «أما ألمانيا فأعلنت زيادة ميزانيتها العسكرية للتصدي للتهديد القادم من روسيا إذ تعتزم برلين إنفاق 20 مليار يورو من الميزانية لتجديد مخزون الأسلحة لدى الجيش، بعد أن عانت نفاد مخزون السلاح على خلفية دعمها لأوكرانيا».