رئيس حزب مصر القومي يطالب الشباب بالابتعاد عن «المواقع المحبطة»

أكد الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، المنسق الإعلامي للصالون السياسي لأحزاب المعارضة الوطنية، أهمية إصدار استراتيجية وطنية للحفاظ على الهوية المصرية، من خلال دعوة تتبنى الأحزاب نقاشات وطنية موسعة، داعيًا إلى ضرورة إشراك المؤسسات المعنية ببناء الإنسان ومنها المسؤولين عن التعليم بكافة فئاته.

الحفاظ على الهوية

وقال روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومي، إن الحفاظ على الهوية الوطنية هي السبيل الوحيد لمواجهة المحن والأزمات، موضحا أن البعض يهدف لنشر روح الإحباط بين المواطنين من خلال نشر شائعات إن مصر على وشك أزمات مالية أو إفلاس، ويستغل السوشيال الميديا كوسيلة لنشرها كما لاحظنا خلال الفترة الماضية.

ووجه رسالة إلى الشباب، بالابتعاد عن المواقع التي تبث روح الإحباط، مؤكدًا أن الأزمات التي تواجهها مصر مثل غلاء الأسعار هي مشكلة عالمية وليست محلية فقط، فقد مر العالم بجائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، منا جعل حتى الدول المتقدمة تمر بأزمات مالية.

وأضاف أن السلع الغذائية متوفرة، والمتابع لحالة أسواق الذهب يتضح له أنه تراجع خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على ضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤثر على الهوية الوطنية.