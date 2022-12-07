تخفيضات على الخضراوات بمعرض السلع الغذائية بالشرقية: «الطماطم بـ 3 جنيه»

تطرح الغرفة التجارية بالزقازيق خضراوات وفاكهة وسلعا بأسعار مخفضة في معرض السلع الغذائية الذي افتتحه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. «الوطن» تستعرض خلال سطور التقرير التالي أسعار الخضراوات من الاحتياجات اليومية للأشخاص والأسر.

تضم الباكية المخصصة لبيع الخضراوات في معرض السلع الغذائية التابع للغرفة التجارية بمدينة الزقازيق الكائن بمنطقة محطة القطار في محافظة الشرقية أنواعا عديدة من الخضراوات، نستعرض أسعارها المخفضة كالتالي:

سعر كيلو فلفل ألوان 25 جنيها.

سعر كيلو فلفل شطة أخضر 10 جنيهات.

سعر كيلو إلا ربع فلفل شطة أحمر 10 جنيهات.

سعر كيلو الخيار 8 جنيهات.

سعر كيلو البطاطس 20 جنيها.

سعر كيلو القلقاس 8 جنيهات.

سعر كيلو الليمون 12 جنيها.

سعر كيلو بسلة 17 جنيها.

سعر كيلو فاصوليا خضراء 10 جنيهات.

سعر كيلو كوسة خضراء 10 جنيهات.

سعر كيلو ونصف طماطم 10 جنيهات.

سعر كيلو الجزر 8 جنيهات.

سعر كيلو البصل 5 جنيهات، ومتوفر شبكة تزن 2 كيلو.

سعر 2.5 كيلو البطاطا 10 جنيهات.

سعر كيلو القرع 8 جنيهات.

سعر كيلو الثوم 20 جنيها.

سعر كيلو الفلفل الرومي 12 جنيها.

سعر كيلو باذنجان 8 جنيهات.

قطعة الكرنب الكابوتشا يتراوح سعرها ما بين 10 و15 جنيها

سعر قطعة الخس الكابوتشا 5 جنيهات.

سعر قطعة البروكلي والقرنبيط من 15 إلى 20 جنيها.

وأكد هاني السيد، رئيس حسابات بالغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، ومسؤول بمعرض السلع الغذائية أن الغرفة تدعم المعرض بالخضراوات والسلع الغذائية بشكل دائم كما تعمل على تخفيض الأسعار عن الأسواق والمحال التجارية.