«التموين»: أنتجنا 91 مليار رغيف خبز خلال 2022 لـ71 مليون مواطن

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه في إطار الحفاظ على توفير الدعم التمويني والسلع للمواطنين على مدار عام 2022، تم إنتاج وصرف 91 مليار رغيف طوال العام، من أجل صرف مستحقات حوالي 71 مليون مواطن مستفيد الخبز على البطاقات التموينية.

وأشارت وزارة التموين في تقرير حصاد إنجازاتها عن العام الجاري، إلى أن عدد المستفيدين من صرف السلع التموينية، يبلغ 62 مليونا و762 ألفا و908 مواطنين، موضحة أنه تم تدبير وصرف سلع تموينية للمواطنين حاملي البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه خلال عام 2022.

استمرار استخراج بطاقات تموينية جديدة

ونوهت الوزارة باستمرار استخراج بطاقات تموينية جديدة لفئات ( المرأة المعيلة – المطلقات – الارامل )، فضلا عن استبعاد أكثر من 153 ألف بطاقة تموينية غير مستحقه للدعم نتيجة ( وفاة – خصم جميع المستحقين – تعدي على الأراضي الزراعية – عدم الصرف لمدة 6 شهور ).

وأكدت وزارة التموين على استمرار تنفيذ التكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يىنيه 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر.

توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة

وفيما يتعلق بتوفير السلع الحرة للمواطنين، ذكرت وزارة التموين أنه تم توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الإستهلاكية بأسعار تنافسية علي مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم، فضلا عن استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية ( أهلا مدارس – أهلا رمضان – عيد الفطر – عيد الأضحي) لتوفير إحتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاُ عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للإحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والاعياد.