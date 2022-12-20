ضبط مصانع ومخازن أعلاف مخالفة خلال حملة تفتيش لـ«الزراعة» و«التموين»

شنت لجنة من وزارتي الزراعة والتموين حملة ميدانية داهمت خلالها بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وصوامع تخزين خامات الأعلاف، وسيارات نقل الأعلاف، ومحال الاتجار في الأعلاف بمحافظة القليوبية.

ضبط شركة تبيع الأعلاف بأسعار مُغالى فيها

ومن خلال التتبع والمعلومات، تم رصد شركة تبيع كميات من الذرة وكسب فول الصويا لمصانع الأعلاف بأسعار مرتفعة ومبالغ فيها، دون فواتير، وعليه فإن عدم وجود مستندات، وكذلك رفع الأسعار، تعتبر مخالفة للقرار الوزاري 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك لرفع الاسعار في السوق.

إحالة المخالفين للنيابة العامة

واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وعلى الفور تم إحالتهم إلى النيابة العامة، كما تم مفاجأة بعض مصانع الأعلاف بالمحافظة للاطمئنان على انتظام العمل وتوفير الخامات اللازمة لتصنيع جميع أنواع الأعلاف، وسط استمرار الحملات الفجائية من قبل وزارتي الزراعة والتموين وكافة الجهات الرقابية، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

ضمت اللجنة د. طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، والمهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية ومأمور الضبط القضائي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعض مهندسي الرقابة والتفتيش ومأموري الضبط القضائي بوزارتي الزراعة والتموين.