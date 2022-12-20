«التموين» تعلن مخزون السلع: السكر والأرز واللحوم تكفي 12شهرا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مخزون السلع الإستراتيجية الذي تم توفيره على مدار عام 2022 خاصة السلع الأساسية وعلى رأسها «الزيت والأرز والسكر واللحوم والدواجن والمكرونة»، مؤكدة أن يوجد اكتفاء ذاتي من سلعة الأرز مع قرب الاكتفاء من السكر، فضلا عن توافر مخزون يكفي لمدة 12 شهرا من اللحوم.

حجم الاحتياطي من الزيت

ونوهت وزارة التموين، في تقرير عن حصاد إنجازاتها عن عام 2022، أنه فيما يتعلق بالاحتياطي الاستراتيجي من الزيت التمويني يبلغ 4.9 أشهر، وأن ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال عام 2022 يقدر بنحو 650 ألف طن، منهم 270 ألف طن زيت خام محلي و380 ألف طن زيت مستورد.

احتياطي الأرز

وفيما يتعلق بسلعة الأرز، أعلنت وزارة التموين أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الأرز خلال عام 2022 بلغت 100%، موضحة أن حجم الاحتياطي الاستراتيجي منه حاليا يبلغ 5.9 أشهر.

احتياطي السكر

ونوهت وزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يقدر بـ 3 أشهر، فضلا عن أن موسم حصاد السكر الجديد يبدأ خلال الشهر المقبل مما سيزيد من نسبة المخزون الاستراتيجي.

مخزون المكرونة

وأكد تقرير انجازات وزارة التموين، أن المخزون الاستراتيجي من المكرونة يكفي 6.9 شهرا، مشيرة إلى أنه تم التعاقد على 426 ألف و700 طن مكرونة خلال العام الجاري، وأن الكميات التي تم توريدها بالفعل من إجمالي التعاقد تبلغ 388 ألف و87 طنا.

احتياطي الدواجن واللحوم

أكدت وزارة التموين على توافر مخزون كافي من الدواجن واللحوم، مشيرة إلى أن مخزون الدواجن يكفي 4.5 شهرا، فيما يكفي مخزون اللحوم الحية السودانية 12 شهرا.

وأشار تقرير حصاد إنجازات الوزارة، أنه تم التعاقد على 11 ألف طن دواجن مجمدة مستوردة خلال 2022، وأن حجم ما تم توريده من التعاقد يبلغ 10 ألاف و233 طنا، فيما تم التعاقد على 525 طن دواجن محلية خلال العام وتم توريد منها 353 طنا.

وفيما يتعلق باللحوم، تعاقدت وزارة التموين على 3 آلاف و990 طن لحوم مجمدة خلال العام الجاري، مؤكدة أن الكمية تم توريدها بالكامل، كما تعاقدت التموين على 90 ألف رأس ماشية ورد منها 29 و398 رأس.

احتياطي القمح

ونوهت وزارة التموين أن احتياطي القمح يبلغ 4.8 شهرا، فضلا عن قرب موسم الحصاد والذي يحل في شهر إبريل المقبل.