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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 21-12-2022 مهنيا وعاطفيا

كتب:

رحاب عبد الراضى
12:07 ص | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

التقلب الحاد والسريع من أبرز سمات مولود برج الجوزاء، فهو لا يعرف أن يثبت على حالة لمدة طويلة، ودائما ما يتقلب بين ثانية وأخرى، وتجد صعوبة في التعامل معه، نظرا لتغير حالته المزاجية سريعا، ولكن عندما يهدأ يكون جيدا في التعامل ويتمتع بحس فكاهي.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يتنافر القمر مع أورانوس بمنزلي الصحة، ما يتطلب منك الاهتمام بصحتك كما يجب عليك أن تمضي على مهل، وألا تتسرع حفاظا على سلامتك، ولا تذهب في مكان أو تجلس مع أحد إلا وانت ترتاح معه، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

عليك أن تنظّم جهودك اليوم حتى لا تهدر طاقتك فيما لا يفيد، وأن تحدّد أفضل السبل لاستغلال مواهبك، وحاول أن تحافظ على هدوئك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.

 

 

 

 

 

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