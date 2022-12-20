البابا تواضروس يلتقي كهنة كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية

التقى البابا تواضروس الثاني في الملحق الإداري الجديد التابع للمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم، الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، وبرفقته الآباء كهنة القطاع وزوجاتهم.

عرضًا تقديميًا للخدمة بالقطاع

وألقى الأنبا ميخائيل، كلمة في بداية اللقاء هنأ خلالها قداسة البابا بالعيد العاشر لتجليس قداسته، وعيد ميلاده السبعين، كما هنأ قداسته على افتتاح المبنى الإداري الجديد.

وقدم الأب الأسقف عرضًا تقديميًا تضمن تقريرًا للخدمة بالقطاع.

ثم ألقى البابا كلمة رحب خلالها بالأب الأسقف والآباء الكهنة وزوجاتهم، مشيرًا إلى أنه رابع اللقاءات التي يعقدها قداسته مع مجمع كهنة، في المبنى الإداري الجديد.

وقرأ البابا جزءًا من الأصحاح الرابع من رسالة فیلبي وتناول من خلاله موضوع «حياة الرضا»، مشيرًا إلى أن الرضا شعور إيماني إيجابي هادئ، أي أن أقبل الحياة كما هي أو هو عين ترى أن يد الله موجودة (المعية الإلهية) ، وهو:

- طبيعة شخصية

- أسلوب حياة

- علامة نجاح

الرضا شعور داخل الإنسان تعلمه لنا الكنيسة

وألمح إلى سؤال ماذا يمنع الإنسان من أن يعيش حياة الرضا؟ وقدم الإجابة:

- ذات الإنسان

- الطمع

- الغموض وعدم الشفافية

وختم بأن الرضا هو شعور داخل الإنسان تعلمه لنا الكنيسة في صلاة الشكر، وحذر: «تجنب كلمة إشمعنا وكلمة لا والتكشير».

ثم أجاب قداسة البابا على أسئلة الحضور، ومنحهم بعض الهدايا، والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.