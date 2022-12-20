البابا تواضروس يستقبل وزير الداخلية اللبناني

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، مساء اليوم، وزير الداخلية والبلديات اللبناني، القاضي بسام مولوي، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر.

الزيارة لوزير الداخلية اللبناني

أشار وزير الداخلية اللبناني، أثناء اللقاء، إلى أنها المرة الأولى التي يزور فيها مصر، معربًا عن سعادته بدعوة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق له لزيارة مصر.

ورحب البابا بضيفه، ثم تحدث عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كذلك تاريخ مصر منذ العصر الروماني، حتى دخول الإسلام إليها، مؤكدًا أن الشعب المصري على مر العصور يعيش في محبة وتآلف.

العلاقة الطيبة بين الكنيسة والحكومة والأزهر

وأثنى قداسته علي العلاقة الطيبة التي تجمع الكنيسة مع الحكومة والأزهر، وكذلك الطوائف المسيحية الأخرى.

وفي ختام الزيارة، قدم هدية تذكارية للوزير اللبناني والوفد المرافق له، متمنيًا له زيارة موفقة وقضاء وقت طيب في مصر.