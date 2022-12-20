أخبار البابا تواضروس الثاني في أسبوع.. نشاط رعوي مكثف

استعرض المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أهم أخبار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال الفترة ما بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، والتي استقبل خلالها كبار الشخصيات وسفراء، وأجرى زيارات رعوية، والتي جاءت على النحو التالي:

أخبار البابا في أسبوع

- استقبل البابا تواضروس الثاني المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي للروم الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان

- كما التقي بالأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة، ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، ومعه الآباء كهنة القطاع وأسرهم.

- زار الوزير المفوض أحمد حسان، قنصل مصر الجديد في فرانكفورت، البابا في المقر البابوى.

- واستقبل السفيرة هبة محمد زكي، قنصل مصر في الكويت.

- كما التقي بالسفير فيكتور هوجو بينيا، سفير أروجواي في القاهرة.

- استقبل السفير آكسل وابينهورست، سفير أستراليا الجديد في مصر.

- التقي البابا مع الأنا أكسيوس، الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، ومعه الآباء كهنة القطاع وزوجاتهم.

مناقشة الأخبار الرعوية والخدمات المقدمة في الإيبارشية

- وناقش مع الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، النائب البابوي للمنصورة، الأخبار الرعوية والخدمات المقدمة في الإيبارشية.

- واستقبل البابا قيادات دار الكتاب المقدس، وحضر افتتاح معرض الكتاب المقدس بالكاتدرائية المرقسية في العباسية.

- ألقى البابا العظة الأسبوعية

- واستقبل السفير ساجد بلال، سفير باكستان في القاهرة.

- لقاء مجمع رهبان دير القديس يحنس القصير في طريق العلمين.