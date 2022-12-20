باحث سياسي لـ قناة القاهرة الإخبارية: لا أتوقع أي تغييرات في الأزمة الأوكرانية

قال ليونيد سوكيانين، أكاديمي وباحث سياسي روسي، إنه لا يتوقع أي تغييرات في الأزمة الروسية الأوكرانية.

استمرار الأزمة الأوكرانية

وأضاف الباحث الروسي خلال مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية مستمرة، ورغم أن التطورات على الأرض تواجه بعض المشكلات في بعض الأماكن والوقت، وكذلك بعض الجبهات بها أزمات، إلا أنه من حيث المبدأ ليست هناك أي أسباب أو تغيرات بالأزمة.

وتابع أن التشكيلات العسكرية الأوكرانية القريبة من حدود الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، تستهدف هذه البلدات، ما يسبب بعض المشكلات باستمرارية المعارك بين الجانبين.

واستطرد: «كل الاحتمالات واردة والتغيرات قد تحدث في بعض الأحيان، وتغيير التشكيلات الروسية طبيعي، ومن الممكن أن يحدث في أي وقت أي تغيير حسب الوضع على الأرض».