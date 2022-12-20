وصول 2 طن لحوم من صكوك الإطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 2 طن لحوم من صكوك الإطعام، ضمن الدفعة التاسعة، لتوزيعها مجاناً على 2000 أسرة أولى بالرعاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، في إطار إجراءات الدولة للحماية المجتمعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وشهد إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، والشيخ عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بكفر الشيخ، وصول الدفعة التاسعة من صكوك الإطعام.

توزيع 2 طن لحوم

وقال المحافظ إن الدفعة التاسعة من صكوك الإطعام وصلت إلى محافظة كفر الشيخ، وتم توزيع 16 طنا مجاناً على 16 ألف أسرة، وجار توزيع 2 طن لحوم على 2000 أسرة، ليكون جملة ما يتم توزيعه 18 طنا على 18 ألف أسرة أولى بالرعاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

محافظ كفر الشيخ يُثمن مشروع صكوك الإطعام

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يُثمن مشروع صكوك الإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف، ما أدخل السعادة في نفوس الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظات المصرية، ومنها محافظة كفر الشيخ، مؤكداً أنه وجّه بالحرص على توزيع تلك اللحوم على المستحقين في كل بمراكز ومدن وقرى المحافظة، والوصول لهم في كل مكان.