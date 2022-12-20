رئيس جامعة عين شمس: نخطط لافتتاح مركز أبحاث للنانو تكنولوجي

يناقش المؤتمر الدولي الثاني للنانو تكنولوجي الذي تنظمه جامعة عين شمس على مدار ثلاثة أيام، 72 بحثاً علميا، ويحاضر بالمؤتمر 17 محاضرًا منهم 4 مصريين و13 محاضرا أجنبيا من «أمريكا، فرنسا، الصين، روسيا، كندا»، كما يحاضر بالمؤتمر اثنين من العلماء الحاصلين على جوائز نوبل، بمشاركة باحثين من 25 جامعة أجنبية، و33 جامعة مصرية ومراكز بحثية.

أهمية البحث العلمي

وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أهمية البحث العلمي في مجال النانو تكنولوجي وتطبيقاته المتعددة في مجالات الطب والزراعة والطاقة والمياه.

وقال، خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للنانو تكنولوجي الذي تشارك في تنظيمه جامعتي عين شمس والمنصورة، وجمعية اتصال لصناعة تكنولوجيا المعلومات، مع الشبكة المصرية القومية للنانو تكنولوجي التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، إن جامعة عين شمس بصدد افتتاح مركز أبحاث النانو تكنولوجي بالجامعة وذلك لدعم الأبحاث التطبيقية في مجال النانو تكنولوجي كجزء من رؤية الدولة، مؤكداً على أهمية التعاون والتكامل بين الجامعات المصرية في ذلك المجال وذلك لزيادة الإنتاج العلمي.

زيادة الإنتاج

وأشار إلى أهمية التعاون والتكامل بين جامعة عين شمس والجامعات المصرية ومنها جامعة المنصورة وجامعة كفر الشيخ في ذلك المجال وذلك لزيادة الإنتاج العلمي كما وكيفا مما يعود على بلادنا والعالم بالرخاء والنماء.

واكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن جامعة المنصورة قامت بوضع خطتها الاستراتيجية من أجل تطوير منظومة البحث العلمي والأنشطة العلمية وكذلك تحقيق الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة، حيث قامت جامعة المنصورة بإنشاء مركز النانو تكنولوجي من خلال مشروع بحثي مشترك من خلال صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية منذ عام 2015.

وأضاف أن جامعة المنصورة كان لها السبق في عرض مقترح إنشاء الشبكة القومية للنانو تكنولوجي في مصر حيث وافقت أكاديمية البحث العلمي على تمويل مشروع الشبكة القومية للنانو تكنولوجي، الذي يضم المراكز البحثية العاملة في مجال الميكرو النانو تكنولوجى، وتسعى الشبكة لضم جميع الهيئات العاملة في مجال الميكرو تكنولوجي والنانو تكنولوجي في مصر لتحقيق تكامل بينها، وللمشاركة في الموارد المادية والبشرية لتعظيم الاستفادة منها، وتحقيق تقدم بحثي في هذا المجال.

خبراء النانو تكنولوجى

وأشار إلى أن تنظيم المؤتمر هذا العام في إطار التعاون بين جامعة المنصورة وجامعة عين شمس والذي يشارك فيه نخبة من خبراء النانوتكنولوجى في مصر والعالم، حيث بدأت جامعة عين شمس في دخول عالم النانو بإنشاء برنامج المواد وعلوم النانو بكلية العلوم ويعد واحد من أهم البرامج المميزة الموجودة في جامعات مصر.

وقال الدكتور محمد نبيل صبري، رئيس المؤتمر ومنسق الشبكة المصرية القومية للنانو تكنولوجي، إن الأبحاث التي سيتم عرضها في المؤتمر تتناول تطبيقات النانو تكنولوجي في أربعة محاور أساسية هي الطب، والطاقة، والصناعة ومنظومة الغذاء والمياه والبيئة، مشددًا على أهمية التعاون وتكوين فرق بحثية في الأبحاث الخاصة بتكنولوجيا النانو لما تتطلبه من تنوع في التخصصات المختلفة للعمل بها وتنفيذ النظريات ووضعها محل التطبيق.

وتطرق إلى التطبيقات العديدة التي سيتم عرضها في المؤتمر، شملت الاكتشاف المبكر للسرطان وعلاجه بالإضافة للإقلال من فرص الإصابة به من الأساس، كما تم عرض أبحاث مفيدة في مجال الطاقة الشمسية حيث أنه من المعروف أن تكنولوجيا النانو قد تمكنت من تحقيق خفض كبير في تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

كما أشار إلى تطبيقات أخرى عديدة لتكنولوجيا النانو يتناولها المؤتمر منها معالجة وتنقية المياه ومنها إنتاج مواد نانومترية بمواصفات خاصة فائقة الجودة للاستخدام في صناعات البناء أو الصناعات النسيجية.