التفاصيل الكاملة لحادث عروس بني سويف.. رحلت قبل زفافها بشهر

تعيش أسرة عروس توفيت في حادث مروري بمحافظة بني سويف، حالة من الحزن، حيث ما زالت الأسرة تستقبل المعزين بعد أجواء من البهجة عاشتها الأسرة خلال الأيام السابقة على وفاتها، استعدادا لحفل زفافها المقرر الشهر المقبل.

تفاصيل حادث عروس بني سويف

تعود تفاصيل حادث عروس بني سويف «آية أيمن»، إلى ورود بلاغا بحادث مروري أسفر عن إصابة فتاة ووالدتها، وجرى نقلها إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، قبل أن يتم تقديم الإسعافات الأولية لوالدتها ويجري حجز الفتاة بقسم العناية المركزة بالمستشفى.

وفاة عروس بني سويف متأثرة بإصابتها في حادث

وفي ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي، لفظت عروس بني سويف أيه أيمن أنفاسها الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى بني سويف التخصصي وسط حالة من الحزن التي انتابت الجميع.

تشييع جثمان عروس بني سويف من مسجد الرحمة

ووسط بكاء السيدات التي اتشحت ملابسهن بالسواد شيع الأهالي جثمان عروس بني سويف في جنازة مهيبة من مسجد الرحمة بوسط المدينة إلى مثواها الأخير بمقابر عائلتها بشرق النيل.

إحدى صديقات الراحلة تدعى لمياء محمود، قالت لـ«الوطن»: «آية رحمة الله عليها كانت تجهز لفرحها وتشتري مستلزمات الزواج، وكانت مُحبة للجميع ومحبوبة من كل الناس، تخدم الصغير قبل الكبير، مُحبة للخير، ربنا يقوينا بالصبر من عنده، كانت بارة بأسرتها».