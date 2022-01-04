عروس تتخلص من حياتها شنقا بعد زفافها بشهر في بني سويف

لفظت ربة منزل متزوجة حديثا منذ قرابة شهر أو أكثر بإحدى قرى مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، أنفاسها الأخيرة داخل منزلها بالقرية، عقب إقدامها على التخلص من حياتها شنقا، وجرى اليوم، التصريح بدفن الجثة عقب نقلها لمشرحة مستشفى الواسطى المركزي، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.

ورود بلاغ لمركز شرطة الواسطي بتخلص ربة منزل من حياتها

البداية كانت بورود بلاغ إلى العميد أحمد شلبي، مأمور مركز شرطة الواسطي، يفيد بعثور أهالي على جثة سيدة في نهاية العشرينات جثة هامدة، داخل منزلها بقرية زاوية المطلوب التابعة لدائرة المركز، وعليه جرى إخطار رجال المباحث للمعاينة والتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها وتفاصيلها.

وتبين من التحريات الأولية للمقدم محمد محروس، رئيس مباحث مركز شرطة الواسطي، بإشراف اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، إن المتوفية في نهاية عقدها الثاني من العمر، وتدعى «ف. ن. ه»، أقدمت على التخلص من حياتها بشنق نفسها، وأنها متزوجة حديثا منذ قرابة شهر أو أكثر.

التصريح بدفن الجثة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة

وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة سيدة تخلصت من حياتها شنقا داخل منزلها بقرية زاوية المصلوب، التابعة لمركز الواسطي بعد مناظرة الجثة، وسماع الأم ومعاينة مسرح الجريمة.

يشار إلى أن مدينة الواسطي شمال المحافظة، قد شهدت قبل أسبوع حادث إقدام زوج على قتل زوجته وأبنائه الثلاث، بوضع السم لهم في الطعام «وجبة محشي»، بسبب إدمانه المخدرات، وعدم قدرته على تلبية رغبات ومتطلبات المنزل.