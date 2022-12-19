تشييع جثمان فتاة لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بشهر ببني سويف 

شيّع أهالي مدينة بني سويف، منذ قليل، جثمان فتاة، توفيت متأثرة بإصابتها في حادث مروري، قبل زفافها بشهر، إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها شرق النيل في محافظة بني سويف، وسط حالة من الحزن على فراقها.

وفاة فتاة متأثرة بإصابتها في حادث مروري

ولفظت آية أيمن أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى بني سويف التخصصي، مساء أمس الأحد، متأثرة بإصابتها في حادث مروري تعرضت له الأسبوع الماضي، وذلك قبل زفافها بحوالي شهر، ونُقلت جثتها داخل ثلاجة حفظ الموتى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن، قبل أن تصرح جهات التحقيق بدفن المتوفية.

حزن في مسقط رأس الفتاة

وخيّم الحزن على أهالي مدينة بني سويف لوفاة الفتاة، حيث قالت لمياء محمود: «آية رحمة الله عليها كانت مُحبة للجميع ومحبوبة من كل الناس، تخدم الصغير قبل الكبير، مُحبة للخير، ربنا يقوينا بالصبر من عنده، كانت بارة بأسرتها».

تشييع جنازة الفتاة المتوفية

وأدى أهالي مدينة بني سويف صلاة الجنازة على المتوفية، وسط حالة من الحزن، وذلك بالمسجد الكبير قبل أن يتم نقلها لدفنها بمقابر أسرتها شرق النيل في بني سويف.

وشهدت الجنازة انهيار والدة المتوفية، والتي أكدت أن ابنتها كانت تستعد للزواج بعد شهر من الآن، وكانت تتوجه لشراء مستلزمات الزواج.

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