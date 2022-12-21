«تقلوا الملابس».. الأرصاد: انخفاض الحرارة إلى 14 درجة وأمطار في المحافظات

ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية وجود أمطار في المحافظات اليوم مع نشاط لحركة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة حيث يسود طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية، وسط تحذيرات للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة وتوخي الحذر أثناء القيادة، يذكر أن فصل الشتاء يبدأ اليوم 21 ديسمبر طبقا لبيان الأرصاد الجوية.

أمطار في المحافظات

وعن وجود أمطار في المحافظات اليوم الأربعاء تشير التوقعات إلى تعرض محافظات القاهرة والجيزة وخليج السويس، بالإضافة إلى محافظات الوجه البحري إلى سقوط أمطار تصل إلى 30% مع تكون الشبورة المائية الكثيفة والغيوم الجزئية ويكون الطقس مائلا إلى البرودة في الساعات الأولى من الصباح لطيف نهارا.

طقس اليوم الأربعاء

كما يشهد طقس اليوم الأربعاء سقوط أمطار تصل إلى 50% وذلك في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وكذلك السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة 50%، على أن يكون الطقس مائلا إلى البرودة ليلا ونهارا ونشاط للرياح أحيانا، فيما تشهد محافظة البحر الأحمر سقوط أمطار تصل إلى 30%.

فرص سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

وتنعدم فرص سقوط الأمطار اليوم الأربعاء على محافظات شمال وجنوب الصعيد، حيث يسود طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر دافئ نهارا مشمس مع تكون الشبورة والغيوم.

وشهدت المحافظات انخفاضا في درجات الحرارة، حيث سجلت القاهرة العظمى 20 درجة وبلغت الصغرى 14 درجة.

فيما سجلت أقل درجة حرارة للعظمى في كاترين، حيث بلغت 19 درجة مئوية وسجلت أيضا أقل درجة حرارة للصغرى وبلغت 3 درجات.