حالة الطقس غدا في المحافظات.. أمطار خفيفة وغيوم وشبورة مائية

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، حيث تتعرض العديد من المحافظات إلى 4 ظواهر جوية «أمطار، رياح، شبورة مائية، غيوم جزئية»، فضلا عن طقس بارد في الساعات الأولى وتتكون الشبورة على الطرق الرئيسية والفرعية في الساعات الأولى من الصباح، وسط تحذيرات بتوخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات تشير التوقعات إلى أن طقس محافظات الوجه البحري «البحيرة، كفر الشيخ، الغريبة، المنوفية، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية»، مائل إلى البرودة في الصباح الباكر مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية.

ويشهد طقس غدا في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، تكون الغيوم والشبورة المائية، ويكون مائلا إلى البرودة في الصباح معتدلا باقي ساعات النهار.

طقس غدا في الإسكندرية

ويشهد طقس غدا سقوط أمطار تصل إلى 30% على محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وتكون الشبورة المائية صباحا والغيوم الجزئية ونشاط لحركة الرياح ويكون الطقس مائل إلى البرودة ليلا.

وتشهد محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر تكون الغيوم الجزئية ونشاط لحركة الرياح، وفي شمال وجنوب الصعيد تتكون الشبورة المائية والغيوم وتنشط حركة الرياح.